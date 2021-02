Juventus B-Lucchese, arbitra Kamara di Verona

Altre notizie brevi

giovedì, 18 febbraio 2021, 18:44

Dauda Peeters della Juventus B è stato fermato per una giornata dal giudice sportivo e dunque non sarà dispoibile nella gara che vedrà di fronte i piemontesi alla Lucchese prevista per domenica prossima a Alessandria.

giovedì, 18 febbraio 2021, 13:05

Il recupero di Olbia-Pro Sesto, valida per la quarta di ritorno, verrà disputato mercoledì 24 febbraio prossimo con inizio alle ore 12,30: lo ha stabilito la Lega Pro.

mercoledì, 17 febbraio 2021, 19:22

Si sono concluse tutte le gare valide per la sesta di ritorno in programma oggi. Ecco i risultati:

mercoledì, 17 febbraio 2021, 17:41

Domani al via ai quarti di finale della Social Pro League. Le squadre che riusciranno a passare il turno negli ottavi entreranno nella fase successiva, disputando le sfide ad eliminazione diretta dei quarti di finale. Mancano poche ore all'inizio della nuova fase di gioco.