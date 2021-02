Lucchese-Olbia, dirige Moriconi di Roma 2

Altre notizie brevi

martedì, 23 febbraio 2021, 16:26

La Lega, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n. 244/DIV del 07.01.2021, ha disposto per la gara Lucchese-Olbia il calcio di inizio alle ore 16,30, sempre di sabato prossimo 27 febbraio.

martedì, 23 febbraio 2021, 16:04

Con il cartellino giallo rimediati a Alessandria nella gara contro la Juventus B, il difensore rossonero Daiele Solcia è entrato in diffida: al prossimo giallo, scatterà la squalifica

martedì, 23 febbraio 2021, 13:25

I 59 club di Serie C si mobilitano per realizzare il sogno di Lega Pro: avere il beato Carlo Acutis come protettore dei giovani del pallone. Prosegue così il percorso iniziato con la richiesta avanzata alla Conferenza Episcopale Italiana e al Cardinal Bassetti e che ora vede manifestazioni di attenzione...

lunedì, 22 febbraio 2021, 13:24

Al via i quarti di finale di Social Pro League. A partire dalle 15.00 di venerdì 19 febbraio si è aperta la nuova fase di gioco del campionato social dedicato alla Serie C. La Lucchese ha vinto contro la Vibonese per 1-0 nella fase degli ottavi di finale.