Qui Acquedotto, Lopez orientato a confermare la formazione vista a Alesssandria

mercoledì, 24 febbraio 2021, 19:03

Allenamento all'Acquedotto per i rossoneri con mister Lopez ha fatto prima di tutto un lavoro tattico e poi una partitella a ranghi contrapposti a tutto campo. In vista della gara con l'Olbia non ci dovrebbero essere novità di formazione, anche se durante la partitella di oggi il trainer ha mischiato un po' le carte, per tenere tutti sulla corda.