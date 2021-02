Sesta di ritorno, ecco le gare del turno infrasettimanale

Altre notizie brevi

martedì, 16 febbraio 2021, 19:18

Nell'anticipo valido per la sesta di ritorno, la Pro Vercelli ha sconfitto in trasferta la Juventus B, prossima avversaria dei rossoneri domenica: la gara è terminata 2-0 per i bianchi di mister Modesto che hanno realizzato un gol per tempo.

lunedì, 15 febbraio 2021, 18:34

Samuele Signori, che nel mercato di gennaio era rientrato all'Atalanta dopo aver collezionato in maglia rossonera 4 presenze ed 1 rete, è finito in Serie D nel girone D alla Marignanese. Mentre Winston Ceesay e Francesco Falivene sono ancora svincolati.

lunedì, 15 febbraio 2021, 17:56

Lorenzo Saporetti della Pro Patria è stato fermato per un turno dal giudice sportivo e dunque salterà la gara di mercoledì con i rossoneri al Porta Elisa.

lunedì, 15 febbraio 2021, 14:09

Lucchese-Pro Patria, in programma mercoledì prossimo al Porta Elisa, sarà diretta da Filippo Giaccaglia della sezione AIA di Jesi. Giaccaglia sarà coadiuvato da Mauro Dell'Olio e Fabio Pappagallo di Molfetta.