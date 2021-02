Sesta di ritorno, nell'anticipo la Pro Vercelli batte la Juventus B

martedì, 16 febbraio 2021, 19:18

Nell'anticipo valido per la sesta di ritorno, la Pro Vercelli ha sconfitto in trasferta la Juventus B, prossima avversaria dei rossoneri domenica: la gara è terminata 2-0 per i bianchi di mister Modesto che hanno realizzato un gol per tempo.