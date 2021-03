Dodicesima di ritorno, ecco il programma del turno infrasettimanale

Altre notizie brevi

lunedì, 15 marzo 2021, 20:00

Nel posticipo del lunedì valido per l'undicesima di ritorno, il Renate ha battuto sul proprio terreno il Novara per 1-0.

lunedì, 15 marzo 2021, 16:46

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Andrea Montesano della Giana Erminio che dunque non sarà disponibile per il match di mercoledì contro i rossoneri.

lunedì, 15 marzo 2021, 12:55

Giana-Lucchese, in programma mercoledì prossimo a Gorgonzola, sarà diretta da Paolo Bitonti della sezione AIA di Bologna. Bitonti sarà coadiuvato da Emanuele Bocca di Caserta e da Fabio Mattia Festa di Avellino. Quarto uomo, Luca Zufferli di Udine.

domenica, 14 marzo 2021, 19:27

Si sono concluse le quattro gare odierne valide per l'undicesima di ritorno del girone dei rossoneri. Ecco i risultati: