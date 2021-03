Mister Favarin rassegna le dimissioni dal Follonica Gavorrano

martedì, 30 marzo 2021, 12:19

Giancarlo Favarin non è più l’allenatore del Follonica Gavorrano. L’ex tecnico rossonero ha rassegnato le dimissioni dopo la pesante sconfitta per 3 a 0 contro l’Aquila Montevarchi. La decisione del mister pisano è stata presa per dare una scossa a tutto l’ambiente del Follonica Gavorrano che veniva da due sconfitte consecutive. Adesso la guida tecnica è stata affidata al suo vice Marco Cacitti. L’ex tecnico rossonero attenderà il prossimo anno per ripartire in panchina con nuovi stimoli.