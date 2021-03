Ristrutturazione del Porta Elisa, il Tgr Toscana manda in onda un servizio su Rai3

martedì, 9 marzo 2021, 19:30

La vicenda della ristrutturazione dello stadio cittadino non è passata inosservata nemmeno al TGR Toscana in onda oggi su Rai 3, infatti proprio oggi è stato mandato in onda un servizio in cui l'assessore allo sport Stefano Ragghianti ha parlato del progetto confermando che a breve ci sarà la conferenza dei servizi che stabilirà la fattibilità dell'operazione. Lo stadio, come noto, avrà 16.000 posti a sedere e verrà completamente rifatto, a parte la tribuna che essendo sottoposta a vincolo architettonico sarà ristrutturata.