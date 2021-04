Carrarese-Lucchese, dirige Zufferli di Udine

Altre notizie brevi

martedì, 13 aprile 2021, 16:11

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il rossonero Giovanni Nannelli e per Federcio Ermacora della Carrarese che dunque non prenderanno parte al derby di domenica prossima.

lunedì, 12 aprile 2021, 18:25

Finale della Social Pro League: le due sfide dirette della semifinale hanno eletto vincitrici Lucchese e Modena, che adesso si stanno dando battaglia nel round finale del nostro gioco social dedicato alla Serie C. In semifinale, la Lucchese ha avuto la meglio sulla Casertana, grande veterana della Social Pro League,...

lunedì, 12 aprile 2021, 08:37

Dopo le dimissioni di Silvio Baldini, la Carrarese ha deciso di affidare la propria panchina a Antonio Di Natale che è alla sua prima esperienza da tecnico in una squadra professionistica. Il suo esordio sarà domenica proprio contro la Lucchese.

domenica, 11 aprile 2021, 19:32

Concluse le ultime tre gare di giornata valide per la sedicesima di ritorno. Ecco i risultati: