Filecchio Woman: l'ultima partita sarà al Porta Elisa

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 aprile 2021, 20:18

Nell'allenamento di domani ci sarà una novità, infatti la squadra di Di Stefano farà per la prima volta in stagione una partitella in famiglia contro la Primavera 3 di Tony Carruezzo. Primavera e prima squadra non si sono mai incontrate anche a causa delle norme Covid.

mercoledì, 21 aprile 2021, 16:51

Conclusa la gara di recupero valida per la sedicesima di ritorno: Pro Vercelli-Lecco si è conclusa sul punteggio di 1-3. I lombardi, che saranno i prossimi avversari dei rossoneri, salgono al quinto posto.

martedì, 20 aprile 2021, 14:58

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Maikol Benassi: il capitano rossonero era in diffida e a Carrara aveva rimediato un nuovo cartellino giallo. Andrea Maestrelli, con il cartellino giallo ricevuto domenica scorsa, va a sua volta in diffida.

martedì, 20 aprile 2021, 14:20

Lucchese-Lecco, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Marco Acanfora della sezione di Castellammare di Stabia. Acanfora sarà coadiuvato da Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e da Marco Porcheddu di Oristano. Quarto uomo sarà Matteo Centi di Viterbo.