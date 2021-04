Giudice sportivo, Benassi squalificato per un turno

martedì, 20 aprile 2021, 14:58

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno Maikol Benassi: il capitano rossonero era in diffida e a Carrara aveva rimediato un nuovo cartellino giallo. Andrea Maestrelli, con il cartellino giallo ricevuto domenica scorsa, va a sua volta in diffida.