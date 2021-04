Giudice sportivo: una giornata di squalifica per Nannelli e Ermacora (Carrarese)

martedì, 13 aprile 2021, 16:11

Il giudice sportivo ha squalificato per un turno il rossonero Giovanni Nannelli e per Federcio Ermacora della Carrarese che dunque non prenderanno parte al derby di domenica prossima.