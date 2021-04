Qui Livorno, Blondett: "Con la Lucchese, decisiva la gestione dei momenti di difficoltà"

venerdì, 9 aprile 2021, 18:09

Il difensore del Livorno Edoardo Blondett ha parlato dell'imminente derby con i rossoneri durante una videoconferenza: "Su chi dobbiamo fare la corsa? La Pro Sesto è una delle squadre indicate, visto che avremo anche lo scontro diretto da giocare. Noi, però, dobbiamo pensare solamente a vincerle tutte dando il massimo in ogni gara, il resto non dipende da noi. Con la Lucchese sarà decisiva la gestione dei momenti di difficoltà, aspetto in cui siamo molto maturati nelle ultime settimane. Non dovremo mai mollare":