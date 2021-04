Sedicesima di ritorno, concluse altre tre gare: perde la Pro Sesto

Altre notizie brevi

domenica, 11 aprile 2021, 17:00

Concluse altre cinque gare valide per sedicesima di ritorno. Ecco i risultati:

sabato, 10 aprile 2021, 19:47

Al termine della nuova, pesante sconfitta con l'Albinoleffe, come riportato dal sito ufficiale della Carrarese, il tecnico Silvio Baldini ha annunciato di volersi fare da parte: "Siamo alla quinta sconfitta consecutiva e la situazione non è assolutamente svoltata dopo che ho rassegnato le mie dimissioni poi respinte al termine di...

sabato, 10 aprile 2021, 17:16

Dura sconfitta per la Carrarese che nell'anticipo della sedicesima di ritorno è stata sconfitta in trasferta dall'Albinoleffe per 3-0. Apuani, avversari dei rossoneri domenica 11 aprile, che finiscono il match in dieci per l'espulsione di Ermacora.

sabato, 10 aprile 2021, 08:56

La gara tra Pro Vercelli e Lecco, in programma domani, è stata rinviata dalla Lega Pro al 21 aprile prossimo a causa "dell’istanza documentale presentata in data 09.04.2021 dalla società Pro Vercelli; della comunicazione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica – SISP– ASL di Vercelli pervenuta in data 09.04.2021,...