Ultima di campionato, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 29 aprile 2021, 17:11

Renate-Lucchese, valida per l'ultima giornata di campionato, sarà diretta da Michele Giordano della sezione AIA di Novara. Giordano sarà coadiuvato da Mattia Massimino di Cuneo e da Gianluca D'Elia di Ozieri. Quarto uomo sarà Giuseppe Rispoli di Locri.

mercoledì, 28 aprile 2021, 16:58

E' terminata 2-2 la partita di recupero valida per la diciassettesima di ritorno tra Pontedera e Pro Vercelli. Con questa gara, il girone dei rossoneri è tornato a essere pienamente disputato in attesa delle gare dell'ultima giornata di domenica.

martedì, 27 aprile 2021, 15:59

Marco De Vito e Aniello Panariello sono stati fermati per un turno dal giudice sportivo dopo essere stati ammoniti (erano già in diffida) nella gara contro il Lecco. Sanzioni anche in casa lombarda: Davide Borsellini e Andrea Malgrati sono stati squalificati per due giornate dopo essere stati espulsi a fine...

lunedì, 26 aprile 2021, 14:22

La Lega Pro ha annunciato l'accoglimento della richiesta di rinvio al prossimo 10 maggio circa i parametri per l’iscrizione al campionato 2021/22: “I nostri club – ha dichiarato Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro – hanno rispettato i propri impegni con grandissimi sacrifici.