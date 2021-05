Galderisi a Tuttomercatoweb: "Delusione per la retrocessione della Lucchese: sono molto legato ai rossoneri"

martedì, 4 maggio 2021, 21:17

Giuseppe Galderisi, ex tecnico della Lucchese, a TMW Radio ha espresso la sua delusione per quanto accaduto ai rossoneri: "Domenica è successo il patatrac in Toscana con addirittura quattro retrocessioni. La prima delusione per me è stata la discesa in D della Lucchese, squadra a cui sono molto legato. I rossoneri erano partiti male, poi erano anche riusciti a recuperare con un allenatore che conosce perfettamente la piazza".