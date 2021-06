L'ex rossonero Espeche si accasa al Pontedera

mercoledì, 16 giugno 2021, 12:46

L’ex rossonero Marcos Espeche ha lasciato la Reggiana per accasarsi al Pontedera dove ha firmato un contratto biennale. Sfumata la possibilità che il giocatore possa tornare in rossonero come avevamo già scritto nei giorni scorsi.