Iscrizioni, secondo la Gazzetta dello Sport Paganese a un passo dalla C

Altre notizie brevi

giovedì, 1 luglio 2021, 14:25

Dopo che sono scaduti i termini per le società di Lega Pro per presentare la domanda di iscrizione, la redazione di notiziariocalcio.com ha ipotizzato una graduatoria per i ripescaggi in Lega Pro. Secondo i criteri per i ripescaggi, le nove vincitrici dei playoff di serie D andranno a formare una...

martedì, 29 giugno 2021, 19:15

Il Campionato di Serie C 21/22 inizierà il 29 agosto 2021 e si concluderà il 24 aprile 2022. La decisione è stata deliberata oggi durante il Consiglio Direttivo della Lega Pro, che si è riunito in video conferenza.

martedì, 29 giugno 2021, 14:56

Le voci si rincorrono e tanti attaccanti sono nel mirino dei rossoneri. L’ultimo nome emerso è quello di Jacopo Sciamanna del Flaminia. L’attaccante scuola Lazio ha realizzato 11 reti in 24 presenze ed è la classica punta centrale. Su di lui, oltre alla Lucchese, pare esserci anche la Pistoiese.

lunedì, 28 giugno 2021, 15:27

La Lucchese sarà impegnata in un’amichevole di livello sabato 31 luglio alle ore 17 a Tavarone, una località ligure in provincia di La Spezia. L’avversaria di turno sarà la Virtus Entella appena retrocessa in Serie C e guidata da Gennaro Volpe.