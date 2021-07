L'ex rossonero Convitto a un passo dalla Pianese

Altre notizie brevi

venerdì, 9 luglio 2021, 21:02

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha fatto il punto sui diritti televisivi in Serie C intervenendo nel corso della trasmissione 'Contropiede', andata in onda su Tcf tv, ha sottolineato: "Stiamo definendo l'intesa per la prossima stagione con Eleven Sports per lo streaming, in più due partite andranno sulla Rai.

giovedì, 8 luglio 2021, 18:24

Castracani a L’Augusta: un viaggio lungo 700 anni. L'appuntamento del festival de L'Augusta dedicato a Castruccio Castracani ha finito per toccare anche il tema di una possibile intitolazione dello stadio al condottiero lucchese del '300. A fare la proposta durante il dibattito è stato il professor Umberto Sereni: “Lucca rifiuta...

giovedì, 8 luglio 2021, 08:25

"Oggi i pareri Covisoc. Nuovi casi a rischio: altre 3-4 bocciature?": lo scrive la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. "Oggi la Covisoc comunica gli esiti delle domande d’iscrizione – si legge – e ci saranno sorprese.

mercoledì, 7 luglio 2021, 18:44

Andrea Adamoli, classe 2001, pare essere molto vicino al Cesena. Il giocatore che ha disputato 29 gare con i rossoneri nella passata stagione segnando anche un gol è di proprietà dell'Empoli ma il DS bianconero Moreno Zebi sembra volere l'esterno sinistro a tutti i costi e a breve potrebbe arrivare...