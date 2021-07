Lucchese, annullata l'amichevole con l'Entella

Altre notizie brevi

giovedì, 22 luglio 2021, 12:26

La Lega Pro ha definito il regolamento per la prossima edizione della Coppa Italia di Serie C: il primo turno che vedrà ai nastri di partenza 56 squadre sarà disputato con gare a eliminazione diretta. Avranno diritto di giocare in casa le società a cui è stata attribuita, per sorteggio,...

martedì, 20 luglio 2021, 19:02

Dopo Giovanni Nannelli, anche un altro ex rossonero va al Cesena: si tratta del difensore di proprietà dell'Empoli Andrea Adamoli che ha firmato per il club romagnolo per la prossima stagione.

venerdì, 16 luglio 2021, 14:19

Anche la Pistoiese, retrocessa sul campo, presenterà domanda di ripescaggio in C: la conferma arriva dal presidente degli arancioni Orazio Ferrari che ha scritto una lunga lettera aperta: "Tutto quello che poteva essere fatto è stato dunque azionato con grande sacrificio ed impegno economico, non resta che attendere gli sviluppi...

giovedì, 15 luglio 2021, 12:47

Una nuova avventura per l’ex segretaria rossonera Marcella Ghilardi. Infatti ha trovato l’accordo con la Sampdoria Women per diventare sia team manager che segretaria sportiva. Un bell’incarico visto che il calcio femminile sta prendendo sempre più piede. A lei un grande in bocca al lupo da parte di tutta la redazione.