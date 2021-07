Mercato, l'ex rossonero Adamoli va al Cesena

Altre notizie brevi

venerdì, 16 luglio 2021, 14:19

Anche la Pistoiese, retrocessa sul campo, presenterà domanda di ripescaggio in C: la conferma arriva dal presidente degli arancioni Orazio Ferrari che ha scritto una lunga lettera aperta: "Tutto quello che poteva essere fatto è stato dunque azionato con grande sacrificio ed impegno economico, non resta che attendere gli sviluppi...

giovedì, 15 luglio 2021, 12:47

Una nuova avventura per l’ex segretaria rossonera Marcella Ghilardi. Infatti ha trovato l’accordo con la Sampdoria Women per diventare sia team manager che segretaria sportiva. Un bell’incarico visto che il calcio femminile sta prendendo sempre più piede. A lei un grande in bocca al lupo da parte di tutta la redazione.

martedì, 13 luglio 2021, 21:46

Giovedì 15 luglio si terrà la riunione del Consiglio Federale. I lavori avranno inizio alle ore 12 con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: approvazione del verbale della riunione dello scorso 7 luglio; comunicazioni del presidente; informativa del segretario generale; esame dei ricorsi avverso la non concessione delle Licenze Nazionali...

martedì, 13 luglio 2021, 13:23

L'Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha reso noti i nominativi dei direttori di gara promossi dalla CAN D alla CAN C e dunque abilitati, dalla stagione 2021/22, a dirigere le sfide del campionato di Serie C. Venti, in totale, i nuovi fischietti ad aver fatto il salto di categoria: