Mercato, l'ex rossonero Solcia firma per il Seregno

Altre notizie brevi

giovedì, 29 luglio 2021, 21:35

Su 196 Sports, piattaforma controllata da Mister C, i tifosi e appassionati della Serie C sparsi nel mondo potranno seguire le partite in diretta: a partire dalla prossima stagione sportiva, infatti, 196 Sports trasmetterà in diretta su iOS, Android e Smart TV più di 1.100 partite della Serie C oltre...

mercoledì, 28 luglio 2021, 22:40

Domani (giovedì 29 luglio), dalle ore 18.00, nel campo sportivo di San Macario, l’associazione Luccasenzabarriere organizza una partita di calcio insieme alla Nazionale Italiana Calcio Amputati Ospiti, oltre ai membri dell’associazione, i giocatori Paolo Capasso, centrocampista lucchese e da Montefegatesi David Bonaventuri, i componenti della Nazionale Amputati, insieme alla squadra...

martedì, 27 luglio 2021, 19:38

Il Consiglio Direttivo di Lega, nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato lo spostamento della data di inizio della Coppa Italia Serie C: il primo turno eliminatorio sarà disputato sabato 21 agosto, il secondo mercoledì 15 settembre, ottavi di finale 3 novembre, quarti di finale 24 novembre, semifinali 15...

martedì, 27 luglio 2021, 16:18

Nel consiglio federale della Figc di stamani ha trovato spazio anche la questione della riforma dei campionati. "Il progetto sviluppato su più annualità prevede la creazione – si legge in una nota della Figc – a partire dalla prossima stagione sportiva, di una C Elite e di una D Elite...