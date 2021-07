Rossoneri, il ritiro sarà in Lucchesia

Altre notizie brevi

giovedì, 22 luglio 2021, 22:26

La Virtus Entella comunica che su richiesta della Lucchese è stata annullata l'amichevole in programma il 31 luglio alle 17 a Tavarone.

giovedì, 22 luglio 2021, 12:26

La Lega Pro ha definito il regolamento per la prossima edizione della Coppa Italia di Serie C: il primo turno che vedrà ai nastri di partenza 56 squadre sarà disputato con gare a eliminazione diretta. Avranno diritto di giocare in casa le società a cui è stata attribuita, per sorteggio,...

martedì, 20 luglio 2021, 19:02

Dopo Giovanni Nannelli, anche un altro ex rossonero va al Cesena: si tratta del difensore di proprietà dell'Empoli Andrea Adamoli che ha firmato per il club romagnolo per la prossima stagione.

venerdì, 16 luglio 2021, 14:19

Anche la Pistoiese, retrocessa sul campo, presenterà domanda di ripescaggio in C: la conferma arriva dal presidente degli arancioni Orazio Ferrari che ha scritto una lunga lettera aperta: "Tutto quello che poteva essere fatto è stato dunque azionato con grande sacrificio ed impegno economico, non resta che attendere gli sviluppi...