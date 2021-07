Umberto Sereni: "Intitoliamo lo stadio a Castruccio Castracani"

Altre notizie brevi

venerdì, 9 luglio 2021, 23:21

L'ex rossonero Roberto Convitto pare essere molto vicino ad una società di Serie D toscana, la Pianese, dopo la buona seconda parte di campionato disputata alla Sanremese in Serie D. Convitto è un giocatore che in Serie D è appetito da molte squadre.

venerdì, 9 luglio 2021, 21:02

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha fatto il punto sui diritti televisivi in Serie C intervenendo nel corso della trasmissione 'Contropiede', andata in onda su Tcf tv, ha sottolineato: "Stiamo definendo l'intesa per la prossima stagione con Eleven Sports per lo streaming, in più due partite andranno sulla Rai.

giovedì, 8 luglio 2021, 08:25

"Oggi i pareri Covisoc. Nuovi casi a rischio: altre 3-4 bocciature?": lo scrive la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. "Oggi la Covisoc comunica gli esiti delle domande d’iscrizione – si legge – e ci saranno sorprese.

mercoledì, 7 luglio 2021, 18:44

Andrea Adamoli, classe 2001, pare essere molto vicino al Cesena. Il giocatore che ha disputato 29 gare con i rossoneri nella passata stagione segnando anche un gol è di proprietà dell'Empoli ma il DS bianconero Moreno Zebi sembra volere l'esterno sinistro a tutti i costi e a breve potrebbe arrivare...