Coppa Italia, Legnago-Lucchese sarà diretta da Diop di Treviglio

Altre notizie brevi

martedì, 17 agosto 2021, 19:45

Primo test per la nuova Lucchese di Guido Pagliuca. Domani, mercoledì 18 agosto, alle ore 18, presso lo stadio di Porcari, match amichevole contro il Seravezza.Accesso consentito al pubblico (max 400 persone) con biglietto d'ingresso al costo di 10 euro.

martedì, 17 agosto 2021, 18:27

A pochi giorni dalla partenza della stagione con la prima gara ufficiale, la Lucchese ha ufficializzato i numeri di maglia dei giocatori sinora in rosa: 1 Coletta, 2 Papini, 3 Visconti, 4 Basaja, 5 Bachini, 6 Nannini, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 10 Semprini, 11 Panati, 12 Plai, 13 Bellich, 15...

martedì, 17 agosto 2021, 18:22

La prossima settimana inizierà il lavoro del settore giovanile rossonero. I primi ad iniziare saranno la Primavera 3 e gli Allievi nazionali e poi a seguire tutte le altre. Intanto sono iniziati i lavori allo stadio di Saltocchio per il nuovo manto in sintetico la cui fine lavori è prevista...

martedì, 17 agosto 2021, 17:50

L'F.C. Legnago Salus, in merito alla gara di sabato 21 agosto, ore 17.30, contro la Lucchese, valida per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C, comunica le modalità di vendita dei biglietti che saranno disponibili da domani pomeriggio con le seguenti tariffe: