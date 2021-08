Ghirelli: "Calendario, il sorteggio ci sarò il 9 agosto prossimo"

Altre notizie brevi

giovedì, 5 agosto 2021, 15:32

Domani sera ci sarà una puntata speciale di Curva Ovest con inizio alle ore 21. In questa puntata condotta da Guido Casotti e con la partecipazione dell’opinion leader Giulio Castagnoli, si parlerà delle vicende rossonere e del ripescaggio in Serie C.

mercoledì, 4 agosto 2021, 12:35

Il ricorso al TAR del Lazio della Sambenedettese sarebbe stato rigettato. Lo sostiene via Twitter il giornalista Nicola Binda: ''Anche il ricorso Samb è andato male. Si aspettano Carpi, Casertana e Novara, ma a questo punto Gravina potrebbe decidere lo stesso sugli organici della Serie C.

martedì, 3 agosto 2021, 08:01

Dopo aver risolto il contratto con la Vis Pesaro, Francesco Marcheggiani, pur avendo diverse opportunità dalla Serie C, ha deciso di ripartire dalla Serie D e di tornare proprio nel Rieti dove aveva fatto grandi cose.

lunedì, 2 agosto 2021, 18:55

Sarà necessario attendere la mattinata di domani, martedì 3 agosto, per cooscere la decisione del Tar del Lazio sul ricorso presentato dal Chievo he ha impugnato la decisione di escluderlo dalla serie B: a darne notizia, via Twitter, è stato Nicola Binda, firma de La Gazzetta dello Sport.