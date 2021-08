L'ex rossonero Rastelli diventa l'allenatore del Pordenone

martedì, 31 agosto 2021, 13:19

L’ex attaccante rossonero ed ora allenatore Massimo Rastelli che la scorsa stagione aveva concluso l’avventura con la Spal non raggiungendo i playoff, è ripartito dal Pordenone In Serie B. Ironia della sorte, ha sostituito Massimo Paci. Tutto questo fa tornare in mente la coppia gol Paci-Rastelli che si formò proprio a Lucca negli anni ’90. Intanto l’ex difensore rossonero Riccardo Martinelli si è accasato alla Viterbese dopo essersi svincolato dalla Reggiana. Per lui un contratto fino a giugno 2022.