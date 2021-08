Lucchese-Cesena, dirige Arena di Torre del Greco

Altre notizie brevi

martedì, 31 agosto 2021, 15:28

Giudice sportivo che colpisce nuovamente la Lucchese e squalifica sino a tutto il 7 settembre prossimo Stefano Fracassi "per avere fornito indicazioni tecniche e tattiche ai giocatori della sua squadra nel corso della gara IMOLESE - LUCCHESE senza averne alcuna legittimazione (r.proc.fed.)".

martedì, 31 agosto 2021, 13:19

L’ex attaccante rossonero ed ora allenatore Massimo Rastelli che la scorsa stagione aveva concluso l’avventura con la Spal non raggiungendo i playoff, è ripartito dal Pordenone In Serie B. Ironia della sorte, ha sostituito Massimo Paci.

martedì, 31 agosto 2021, 08:13

Il rossonero Mauro Semprini è stato inserito nella Top11 di giornata da www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Il tiraggiro è ormai un must italico. Al punto che il classe '97 decide di far fuori l'Imolese alla Insigne maniera.

lunedì, 30 agosto 2021, 21:57

Nel posticipo del lunedì, valido per la prima di campionato, la Reggiana ha battuto sul suo terreno per 2-0, con un gol per tempo, il Montevarchi.