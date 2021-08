Mercato, l'ex rossonero Pozzer firma per la Juve Stabia

Altre notizie brevi

venerdì, 20 agosto 2021, 11:31

In vista del Legnago, prima gara di Coppa Italia, la formazione di mister Pagliuca non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto a quella vista ieri contro il Seravezza, unica eccezione potrebbe essere Papini come quarto di destra con Corsinelli impiegato come mezz’ala destra visto che Lovisa non è ancora tesserato...

mercoledì, 18 agosto 2021, 16:30

Per il settimo anno consecutivo, Eleven Sports è broadcaster ufficiale di tutto il campionato di Serie C. Sarà il ritorno della Coppa Italia ad aprire la stagione: una settimana prima dell'avvio del campionato è in calendario, infatti, l'appuntamento con la Coppa Italia che sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

martedì, 17 agosto 2021, 19:45

Primo test per la nuova Lucchese di Guido Pagliuca. Domani, mercoledì 18 agosto, alle ore 18, presso lo stadio di Porcari, match amichevole contro il Seravezza.Accesso consentito al pubblico (max 400 persone) con biglietto d'ingresso al costo di 10 euro.

martedì, 17 agosto 2021, 18:27

A pochi giorni dalla partenza della stagione con la prima gara ufficiale, la Lucchese ha ufficializzato i numeri di maglia dei giocatori sinora in rosa: 1 Coletta, 2 Papini, 3 Visconti, 4 Basaja, 5 Bachini, 6 Nannini, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 10 Semprini, 11 Panati, 12 Plai, 13 Bellich, 15...