Pretto, direttore generale Legnago: "Spiace per la Lucchese, ma la lista squalificati era chiara"

venerdì, 27 agosto 2021, 12:42

In occasione della gara Imolese Calcio 1919 – LUCCHESE, in accordo con la Questura e nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti e dei protocolli FIGC, siamo a segnalare le modalità di biglietteria e accesso per domenica 29 agosto alle ore 20.30.

giovedì, 26 agosto 2021, 17:27

La Serie C di calcio torna infatti su Sky Sport dove saranno disponibili non solo i match del campionato della stagione regolare, fino ad un massimo di 8 a giornata, ma anche le partite, non trasmesse in chiaro, di play off e play out e di Supercoppa, nonché tutte quelle...

giovedì, 26 agosto 2021, 08:20

Sabato 28 agosto parte il girone B della Serie C che vede ai nastri di partenza anche la Lucchese. Ecco le gare in programma:

mercoledì, 25 agosto 2021, 15:43

Tempo di raduni per il settore giovanile rossonero: la società ha ufficializzato le date di inizio della preparazione. Cominciano proprio oggi i Giovanissimi regionali 2008 che si ritrovano all'Acquedotto. Poi, sempre sul solito impianto, toccherà alla Primavera 3 (lunedì 30, ore 9), agli Allievi nazionali (lunedì 30, ore 9,30), ai...