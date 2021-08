Reclamo del Chievo, il Tar rinvia la decisione a domani

lunedì, 2 agosto 2021, 18:55

Sarà necessario attendere la mattinata di domani, martedì 3 agosto, per cooscere la decisione del Tar del Lazio sul ricorso presentato dal Chievo he ha impugnato la decisione di escluderlo dalla serie B: a darne notizia, via Twitter, è stato Nicola Binda, firma de La Gazzetta dello Sport. Ancora da capire se lo slittamento produrrà ripercussioni sui verdetti relativi alle società di C che hanno impugnato le esclusioni.