Rossoneri di nuovo al lavoro all'Acquedotto: mercoledì amichevole a Porcari

Altre notizie brevi

lunedì, 23 agosto 2021, 12:31

Conclusesi le gare le primo turno di Coppa Italia di Serie C, ecco gli accoppiamenti validi per i sedicesimi di finale che, come per il turno precedente, saranno disputati in gara singola con eventuali supplementari e rigori in caso di parità al termine dei 90' regolamentari:

domenica, 22 agosto 2021, 19:51

L'Imolese, prossima avversaria domenica dei rossoneri nel primo turno di campionato, ha battuto 2-1 la Carrarese qualificandosi per il turno successivo della Coppa Italia.

domenica, 22 agosto 2021, 07:20

Flavio Bianchi, ex attaccante rossonero della scorsa stagione, ha esordito in serie A alla prima di campionato contro i campioni in carica dell'Inter a San Siro. Per Bianchi, tutto il secondo tempo in campo in una gara vinta però nettamente dai nerazzurri per 4-0.

sabato, 21 agosto 2021, 17:48

In occasione delle prime partite ufficiali della stagione 2021-2022 l'Imolese, prima avversaria della Lucchese, scenderà in campo indossando la nuova maglia del settore giovanile rossoblù.