Semprini nella Top 11 di Tuttoc.com

martedì, 31 agosto 2021, 08:13

Il rossonero Mauro Semprini è stato inserito nella Top11 di giornata da www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Il tiraggiro è ormai un must italico. Al punto che il classe '97 decide di far fuori l'Imolese alla Insigne maniera. Anche se, in realtà, la magia dell'attaccante rossonero somiglia più a un'invenzione di Del Piero".