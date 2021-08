Verso l'esordio in Coppa Italia: Papini titolare?

venerdì, 20 agosto 2021, 11:31

In vista del Legnago, prima gara di Coppa Italia, la formazione di mister Pagliuca non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto a quella vista ieri contro il Seravezza, unica eccezione potrebbe essere Papini come quarto di destra con Corsinelli impiegato come mezz’ala destra visto che Lovisa non è ancora tesserato e al momento non potrebbe giocare e ieri è anche uscito per un piccolo infortunio. In vista della Coppa non ci saranno nemmeno gli infortunati Panati e Babbi, anche se il primo sta recuperando. Ovviamente le ultime scelte di formazione verranno fatte dopo la seduta di rifinitura di domani pomeriggio.