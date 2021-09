L'ex rossonero Albertoni firma per il Renate

Altre notizie brevi

Entella-Lucchese, in programma domenica prossima a Chiavari, sarà diretta da Maria Marotta della sezione AIA di Sapri. Marotta sarà coadiuvata da Francesco Cortese di Palermo e da Maicol Ferrari di Rovereto. Quarto uomo, Marco Monaldi di Macerata.

Nel posticipo valido per la seconda di andata, Modena e Reggiana hanno concluso la gara sul punteggio di 1-1.

L'ex difensore rossonero Lorenzo Pardini, classe 2002, ha firmato un accordo che lo lega per la corrente stagione al Tau Calcio.

Grande soddisfazione per l'attaccante rossonero Nicola Nanni che ha realizzato il gol della bandiera per San Marino nella sconfitta casalinga per 1-7 sùbita contro la Polonia in una gara di qualificazione al prossimo Mondiale. Solo panchina invece per il difensore rossonero Daniel Dumbravanu che con la sua Moldavia ha perso...