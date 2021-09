Lucchese Femminile sconfitta in Coppa Italia

Altre notizie brevi

domenica, 26 settembre 2021, 10:46

Nemmeno il tempo di archiviare la quinta di campionato, che in Serie C va in scena il turno infrasettimanale valido per la sesta di andata. Ecco nel girone B tutte le gare in programma martedì 28 settembre:

sabato, 25 settembre 2021, 19:31

Si sono concluse tutte le gare valide per la quinta di campionato nel girone B che ha visto Reggiana e Cesena issarsi al primo posto. Ecco tutti i risultati:

sabato, 25 settembre 2021, 16:58

A fine gara si è presentato in sala stampa anche mister Colavitto che ha commentato la gara vittoriosa contro i rossoneri: "Avevo chiest oai ragazzi di arrivare in doppia cifra a livello di classifica. Mi hanno fatto questo regalo. Contro una squadra di gamba e di categoria.

venerdì, 24 settembre 2021, 16:31

Alla vigilia di Ancona-Lucchese, il tecnico dei marchigiani Gianluca Colavitto parla della sfida al sito ufficiale della società: “Ci troviamo di nuovo di fronte una realtà toscana, una squadra propositiva ed organizzata che sa stare bene in campo.