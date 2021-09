Mister Canzi: "Il nostro secondo tempo non è stato all'altezza"

domenica, 19 settembre 2021, 19:49

Mister Canzi commenta così la gara odierna persa al Porta Elisa: "Oggi mi è piaciuto il primo tempo, vorrei vedere i miei giocare sempre così ma il secondo tempo non è stato all'altezza, sappiamo su cosa dobbiamo lavorare. La Lucchese è una buona squadra, gioca un buon calcio e sa come metterti in difficoltà, un organico di livello che può svoltare una partita in corsa". In sala stampa è arrivato anche Emerson che ha sottolineato: "Una gara fatta bene nel primo tempo, sapevamo che la Lucchese voleva vincere a tutti i costi e la gara è stata combattuta e divertente. Personalmente cerco di mettere la mia esperienza al servizio della squadra e dei giovani, dobbiamo migliorare tutti ancora molto e avere più mordente".