Qui Ancona, si fermano Delcarro e Papa

mercoledì, 22 settembre 2021, 07:36

Problemi per alcui giocatori dell'Ancona che hanno riportato infortuni, in particolare, il medico sociale ha rilevato un trauma contusivo alla coscia destra con lesione del bicipite femorale per Delcarro e Papa. Entrambi saranno rivalutati nelle prossime settimane e dunque non saranno schierabili a partire dalla gara con la Lucchese. Risentimento all’adduttore lungo per Del Sole, in settimana verrà valutato il suo inserimento in gruppo.