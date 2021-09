Qui Cesena, mister Viali perde Shpendi

venerdì, 3 settembre 2021, 07:53

L'attaccante del Cesena Cristian Shpendi non sarà a disposizione di mister Viali per la trasferta di Lucca: è stato convocato nella Nazionale Under 19 dell’Albania impegnata in due gare amichevoli in programma il 3 e il 5 settembre.