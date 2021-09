Qui Olbia, mister Canzi: "Sappiamo di doverci confermare"

venerdì, 17 settembre 2021, 17:48

Olbia pronta a sbarcare a Livorno per il match di domenica contro la Lucchese, il tecnico Max Canzi ha incontrato i cronisti per la consueta conferenza stampa pre gara: "La Lucchese? Ha un allenatore esperto e preparato che di certo non sottovaluterà questo impegno. Noi prepariamo la partita in un modo, ma abbiamo sempre un piano B se l'altra squadra dovesse scendere in campo in maniera alternativa a quella prevista. Ai giocatori, lo staff dà gli strumenti per essere pronti, poi l’esperienza di tutti consente di adattarsi all’occorrenza. Di certo c'è che l'effetto sorpresa, da parte nostra, non ci può essere più. Sappiamo di doverci confermare".