Quinta di campionato, tutti i risultati di giornata: Reggiana, Pescara e Cesena in testa

Altre notizie brevi

sabato, 25 settembre 2021, 16:58

A fine gara si è presentato in sala stampa anche mister Colavitto che ha commentato la gara vittoriosa contro i rossoneri: "Avevo chiest oai ragazzi di arrivare in doppia cifra a livello di classifica. Mi hanno fatto questo regalo. Contro una squadra di gamba e di categoria.

venerdì, 24 settembre 2021, 16:31

Alla vigilia di Ancona-Lucchese, il tecnico dei marchigiani Gianluca Colavitto parla della sfida al sito ufficiale della società: “Ci troviamo di nuovo di fronte una realtà toscana, una squadra propositiva ed organizzata che sa stare bene in campo.

giovedì, 23 settembre 2021, 15:14

I rossoneri Cosimo Nannini e Marco Frigerio sono gli ospiti della puntata odierna di Curva Ovest che andrà in onda stasera alle 21 su Noitv. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

giovedì, 23 settembre 2021, 14:16

Quinta di campionato che nel girone B sarà disputata per intero nella giornata di sabato. Ecco tutte le gare in programma: