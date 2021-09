Riparte Curva Ovest: diretta dalla sala ospitality del Porta Elisa

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:48

Tre le gare trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY, a pagamento (pay), con le modalità di trasmissione del satellitare e del digitale terrestre ci sarà anche la gara di domenica prossima dei rossoneri che al Porte Elisa riceveranno il Cesena con fischio di inizio fissato...

mercoledì, 1 settembre 2021, 08:21

Dopo un anno e mezzo di partite disputate senza pubblico o quasi, anche in Lega Pro c’è stato il ritorno degli spettatori sugli spalti. Trenta stadi di Serie C hanno riaperto al 50% della loro capienza e sono stati riempiti per oltre il 30%.

mercoledì, 1 settembre 2021, 08:14

Alla Lucchese arriva a titolo definitivo dall'Entella il portiere classe 2003 Riccardo Galletti reduce dalla stagione in prestito al Genoa.

martedì, 31 agosto 2021, 15:25

Lucchese-Cesena, valida per la seconda di andata e in programma domenica prossima, sarà diretta da Alberto Ruben Arena della sezione AIA di Torre del Greco. Arena sarà coadiuvato da Giuseppe Lipari di Brescia e da Benedetto Torraca di Spezia. Quarto uomo, Roberto Lovison di Padova.