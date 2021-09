Sesta di campionato, ecco il programma delle gare

domenica, 26 settembre 2021, 10:46

Nemmeno il tempo di archiviare la quinta di campionato, che in Serie C va in scena il turno infrasettimanale valido per la sesta di andata. Ecco nel girone B tutte le gare in programma martedì 28 settembre:

Lucchese-Teramo

Entella-Olbia

Montevarchi-Siena

Viterbese-Vis Pesaro

Cesena-Modena

Fermana-Grosseto

Gubbio-Pescara

Imolese-Pontedera

Pistoiese-Ancona

Reggiana-Carrarese