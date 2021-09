Settore giovanile, dall'Entella arriva il portiere Galletti

Altre notizie brevi

mercoledì, 1 settembre 2021, 17:18

Domani sera, giovedì, alle ore 21, riparte una nuova serie di "Curva Ovest" la trasmissione di approfondimento di Noitv dedicata alla Lucchese. La prima puntata andrà in onda dalla saletta ospitality del Porta Elisa e sarà condotta come al solito da Guido Casotti con la collaborazione dell'opinion leader Giulio Castagnoli.

mercoledì, 1 settembre 2021, 14:48

Tre le gare trasmesse in diretta su Eleven in modalità OTT e su SKY, a pagamento (pay), con le modalità di trasmissione del satellitare e del digitale terrestre ci sarà anche la gara di domenica prossima dei rossoneri che al Porte Elisa riceveranno il Cesena con fischio di inizio fissato...

mercoledì, 1 settembre 2021, 08:21

Dopo un anno e mezzo di partite disputate senza pubblico o quasi, anche in Lega Pro c’è stato il ritorno degli spettatori sugli spalti. Trenta stadi di Serie C hanno riaperto al 50% della loro capienza e sono stati riempiti per oltre il 30%.

martedì, 31 agosto 2021, 15:25

Lucchese-Cesena, valida per la seconda di andata e in programma domenica prossima, sarà diretta da Alberto Ruben Arena della sezione AIA di Torre del Greco. Arena sarà coadiuvato da Giuseppe Lipari di Brescia e da Benedetto Torraca di Spezia. Quarto uomo, Roberto Lovison di Padova.