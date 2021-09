Terza di campionato, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 9 settembre 2021, 13:53

Entella-Lucchese, i tifosi rossoneri potranno acquistare in prevendita i biglietti nella Gradinata Nord (settore ospiti) al prezzo di 9 euro diritto di prevendita incluso: on-line sul sito : https://www.etes.it/sale/event/79295/virtus%20entella%20-%20lucchese. La vendita libera dei biglietti per i tifosi ospiti terminerà alle ore 19 di sabato.

giovedì, 9 settembre 2021, 08:37

Ancora una gara da titolare per l'attaccante rossonero Nicola Nanni che ha disputato tutti i 90' della partita di qualificazione ai Mondiali che San Marino ha giocato e perso per 5-0 in Albania.

mercoledì, 8 settembre 2021, 18:05

Bruno Russo sarà l'ospite della puntata di domani sera, giovedì, di Curva Ovest che andrà in onda alle 21 su Noitv. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagoli.

mercoledì, 8 settembre 2021, 13:22

L'ex portiere rossonero Marco Albertoni ha firmato un contratto con il Renate dove ritroverà il diesse che lo portò a Lucca, ovvero Antonio Obbedio.