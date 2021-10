Doppio allenamento per la formazione rossonera

mercoledì, 6 ottobre 2021, 14:32

Mister Pagliuca ha fatto svolgere alla squadra un lavoro per reparti sia per la fase difensiva che per quella offensiva. Tutti presenti eccezion fatta per gli infortunati ormai conclamati come Picchi, Panati e Zanchetta che ne avranno ancora per un po' di tempo. Mancava ancora Dumbravanu perché in nazionale moldava mentre Nanni era presente all'allenamento e giocherà soltanto la seconda partita di San Marino che ci sarà mercoledì prossimo, quindi, in vista di domenica, l'attaccante ci sarà così come a Pontedera. Ancora presto per parlare di formazione visti i numerosi allenamenti ancora da svolgere e mister Pagliuca vorrà scegliere quella giusta per poter battere la Vis Pesaro.