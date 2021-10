Fermana-Lucchese, ecco come acquistare i biglietti

sabato, 16 ottobre 2021, 16:43

Aperte le prevendite per i biglietti di Fermana-Lucchese che si disputerà martedì prossimo alle ore 21, con le vendite per il settore ospiti che si chiuderanno però alle 19 di lunedì. I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket, al seguente link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/lega-pro-21-22-fermana-fermana-lucchese/166874