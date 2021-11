Bachini a Tuttomercatoweb.com: "I risultati stanno arrivando"

venerdì, 19 novembre 2021, 08:10

Lunga intervista di Matteo Bachini rilasciata a www.tuttomercatoweb.com. Il difensore rossonero ha analizzato anche l'attuale momento della Lucchese: "E' vero, siamo partiti un po' a rilento, e qualche punto sicuramente lo abbiamo lasciato per strada, ma siamo soddisfatti di quanto poi fatto e di dove siamo arrivato adesso. La classifica effettivamente parla di zona playoff, però dobbiamo fare attenzione, perché i playout distano solo tre punti, e io preferisco sempre guardarmi le spalle, perché la salvezza è il nostro primario obiettivo: non dobbiamo perderlo di vista. Dobbiamo semmai continuare sulla linea intrapresa, le prestazioni non sono mai mancate, ma aver corretto qualche difetto, come i troppi gol subito da calcio da fermo, ci ha premiato, i risultati stanno arrivando".