Giudice sportivo, nuova multa per la Lucchese e squalifica per Deoma

martedì, 9 novembre 2021, 21:44

Nuova multa, dopo quella per la perdita di tempo dei raccattapalle, per la Lucchese: il giudice sportivo ha comminato 2000 euro di sanzione per "avere i suoi sostenitori occupanti il settore Curva Ovest, all'11° minuto ed al 45° minuto del primo tempo, intonato cori comportanti denigrazione per motivi di origine territoriale nei confronti dei tifosi di Società che partecipa ad altro campionato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.)". Daniele Deoma, espulso a inizio gara, è stato fermato sino al 23 novembre prossimo per "Avere, al 2°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti dell’arbitro, in quanto, dopo essere stato ammonito, pronunciava frasi irrispettose nei suoi confronti. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta, da una parte, e, dall'altra, considerata la funzione di dirigente addetto all’arbitro ricoperta dal DEOMA".