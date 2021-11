I rossoneri riprendono la preparazione: Nannini torna in gruppo

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 novembre 2021, 13:02

Bruno Russo e alcune esponenti della formazione della Lucchese Femminile saranno gli ospiti di Curva Ovest, in programma giovedì alle ore 21 su Noitv. In studio, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.

martedì, 2 novembre 2021, 15:58

Lucchese-Montevarchi, in programma domenica prossima al Porta Elisa, sarà diretta da Luca De Angeli della sezione AIA di Milano. De Angeli sarà coadiuvato da Franco Iacovacci di Latina e da Francesco Tagliaferri di Faenza. Quarto uomo, Alessandro Gresia di Piacenza.

lunedì, 1 novembre 2021, 22:53

Nel posticipo serale valido per la dodicesima di andata, il Siena ha battuto in trasferta il Gubbio per 2-1.

lunedì, 1 novembre 2021, 15:31

Si chiude con una vittoria e una sconfitta il bilancio degli scontri tra Lucchese e Carrarese che si affrontavano sia nel campionato Under 15 che Under 17 Nazionali. In questi ultimi i rossoneri sono stati battuti per 1-0 sul proprio terreno. Vittoria invece sempre per 1-0 per gli Under 15...